Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları alıcılı seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

06.09.2021 - 10:31 | | AA
Asya borsaları alıcılı seyretti

Analistler, Çin'de kredi kanallarının olabildiğince etkin kullandırılmaya çalışılacağına ilişkin açıklamalar ve Japonya'da yeni yönetimle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha güçlü mücadele edileceği beklentisinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,12 artarak 3.621 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 yükselerek 3.203 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,83 değer kazancıyla 29.659 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 109,93 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 artışla 58.297 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 primle 26.121 puanda bulunuyor.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! Bakan Özer: Okulların açık kalmasından vazgeçemeyiz

Son dakika! Bakan Özer: Okulların açık kalmasından vazgeçemeyiz

Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gizli kamerayla tespit etti

Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gizli kamerayla tespit etti

İTO'dan 'ara eleman ücretlerini gözden geçirme' çağrısı!

İTO'dan 'ara eleman ücretlerini gözden geçirme' çağrısı!

Anason yüksek kar getirisiyle yatırımcısının yüzünü güldürüyor

Anason yüksek kar getirisiyle yatırımcısının yüzünü güldürüyor

İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı

İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Özer: Okulların açık kalmasından vazgeçemeyiz

Son dakika! Bakan Özer: Okulların açık kalmasından vazgeçemeyiz

Sıradaki Haber
Flaş gelişme! Tazminat yanıyor

Flaş gelişme! Tazminat yanıyor

Sıradaki Haber
Aşıda yeni polemik: 4’üncü doz gerekli mi?

Aşıda yeni polemik: 4’üncü doz gerekli mi?

Sıradaki Haber
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gizli kamerayla tespit etti

Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gizli kamerayla tespit etti

Sıradaki Haber