Asya borsaları alıcılı seyretti

Analistler, Çin'de kredi kanallarının olabildiğince etkin kullandırılmaya çalışılacağına ilişkin açıklamalar ve Japonya'da yeni yönetimle birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha güçlü mücadele edileceği beklentisinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,12 artarak 3.621 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 yükselerek 3.203 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,83 değer kazancıyla 29.659 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 109,93 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 artışla 58.297 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,85 primle 26.121 puanda bulunuyor.