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Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

22.09.2021 - 11:21 | | AA
Asya borsaları alıcılı seyretti

Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını tehdit etmesine izin verilmeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasaları alıcılı seyrediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında, beklentiler dahilinde yüzde eksi 0,1 olan politika faizi ve varlık alım programlarında değişiklik yapmadı.

Bankanın para politikası metninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerine değinerek, ihracat ve üretimin tedarik zincirindeki sıkıntılarla yavaşlayabileceğini belirtti.

Banka ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çabaları desteklemek amacıyla sağlayacağı fon programının detaylarını da açıklarken, bir yıl vadeyle sağlanması hedeflenen fon programının 2021’de başlatılması, Mart 2031’in sonuna kadar uygulanmasının planlandığını kaydetti.

Güney Kore ve Hong Kong piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 3.628 puandan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi de yüzde 0,32 artışla 7.296 puandan günü tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,1 artışla 59.031 puanda bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise negatif ayrışarak günü yüzde 0,67 azalışla 29.639 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,21 üzerinde 109,45 seviyesinde bulunuyor.

 

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