Asya borsaları Çin hariç geriledi

ABD Başkanı Donald Trump, mobil cihazlar üzerinden ödeme imkanı sunan Çin merkezli 8 uygulama ile işlem yapmanın yasaklanmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Alipay'in yanı sıra CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay ve WPS Office uygulamalarını kapsayan kararname, 45 gün içinde yürürlüğe giriyor.

Analistler, söz konusu gelişmenin iki ülke arasındaki ticaret gerilimini tırmandırsa da 45 günlük sürenin Joe Biden'ın başkanlık görevine geçeceği döneme denk geldiği için etkisinin belirsiz olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta önceki aya göre Japonya'da 0,1 puan azalarak 47,7'ye, Çin'de 1,5 puan gerileyerek 56,3'e düştü.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 27.056 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 102,7'den işlem gördü.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.535 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.964 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalarak 48.355 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 27.622 puanda seyrediyor.