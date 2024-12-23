Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları Çin hariç pozitif seyirde
HaberlerUzmanparaAsya borsaları Çin hariç pozitif seyirde

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyirde

Asya borsalarında, Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

23.12.2024 - 10:02 | | AA
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyirde

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor.

Haberin Devamı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Asya tarafında ise ABD'de fiyat artışlarının yavaşlamaya işaret etmesiyle cuma günü oluşan olumlu havanın yeni haftada Asya'ya taşınmasıyla Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bu hafta Noel tatili sebebiyle hafta boyunca piyasaların sığ kalabileceği beklentilerinin de etkili olduğunu kaydederek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklanacak toplantı tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 39.173 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.442 puan seviyesinden günü tamamladı.

Haberin Devamı

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.859, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.356, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1 yükselişle 79.855 puandan işlem görüyor.

Sivasspor adı Wanda Nara ile anılan Balde'nin sözleşmesini feshetti

Sivasspor adı Wanda Nara ile anılan Balde'nin sözleşmesini feshetti

İddia: Mossad Direktörü Barnea, İran'a saldırı çağrısı yaptı

İddia: Mossad Direktörü Barnea, İran'a saldırı çağrısı yaptı