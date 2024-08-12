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Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya pay piyasalarında, Çin hariç pozitif seyir izleniyor.

12.08.2024 - 09:57 | | AA
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

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Asya tarafında da New York Borsası'nda cuma günü öne çıkan alış ağırlıklı seyrin haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarına taşındığı görülürken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasındaki yükselişten kaynaklanan potansiyel risk konusunda uyarmasının ardından Çin'in 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak yüzde 2,25'e yükseldi.

Banka, tahvillere dayalı yönetim ürünlerinin faiz oranı riskine maruz kalabileceğini belirtti.

Dolar/yen paritesi, bugün yüzde 0,2 artışla 147,2 seviyesinde seyrederken, Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,14 değer kazancıyla 2.618 puandan tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 17.090 puanda bulunuyor.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.855 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 79.950 puanda seyrediyor.

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