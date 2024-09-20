Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

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Asya'da da Japonya Merkez Bankasının faiz oranını sabit tutmasının ardından haftanın son işlem gününde Çin hariç alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, enflasyonist baskıların da ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle yumuşadığı ancak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Analistler, gün içinde Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamadan alınacak sinyallerin bankanın gelecekte atacağı adımlara yönelik daha çok bilgi verebileceğini kaydetti.

Bugün ülkede açıklanan verilere göre yıllık bazda ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3, Çekirdek TÜFE ise 2,8 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

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Dolar/yen paritesi, dün 142,6 seviyesinden kapanırken, yeni günde bir önceki kapanışın 0,5 altında 141,9 seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) değişiklik olmadı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'te sabit bırakıldı.

Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında, dün Çin piyasalarında 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında indirime gidilebileceğine yönelik beklentilerin ortaya çıktığını ifade eden analistler, kredi faiz oranlarının sabit bırakılması sonrası pay piyasalarında satış baskısının oluştuğunu söyledi.

Dün, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 37.723 puanda kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.593 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 18.174 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,1 kazançla 84.126 puanda işlem görüyor.

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Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 2.724 puanda bulunuyor.