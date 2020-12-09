Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Ekonomiyi destekleme paketleri konusunda ABD'den gelen haberler piyasaları desteklemeye devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de uygulanmaya başlanması da yatırımcı risk iştahını artırdı.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, enflasyon kasımda aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 0,5 geriledi. Açıklanan verilerin ülkenin 2009'dan bu yana ilk kez deflasyona düştüğüne işaret etmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 1,1 azalarak 3.372 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 26.818 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,2 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 46.033 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 26.488 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2 primle 2.755 puandan kapandı.