Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları Çin hariç yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları Çin hariç yükseldi
ABONE OL

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

13.04.2021 - 11:02 | | AA
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Bugün Çin'de açıklanan ihracat verisinin martta yıllık yüzde 30,6 artmasına karşın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,48 düşüşle 3.396 puana geriledi.

Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,04 yükselişle 6.976 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,72 artışla 29.751 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,07 yükselerek 3.169 puandan günü tamamladı.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 primle 48.164 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,27 kazançla 28.474 puanda seyrediyor. 

Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 109,3 seviyesinde işlem görüyor.

GÜNCEL HABERLER

Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Sanayi üretimi güçlü seyrini sürdürüyor

Sanayi üretimi güçlü seyrini sürdürüyor

İkinci el araç fiyatları artışa geçti

İkinci el araç fiyatları artışa geçti

Kazını boynundan astığını iddia ettiği komşusu bıçakladı!

Kazını boynundan astığını iddia ettiği komşusu bıçakladı!

Bulgaristan'ın nüfusu bir yılda yaklaşık 35 bin kişi azaldı

Bulgaristan'ın nüfusu bir yılda yaklaşık 35 bin kişi azaldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı

Sıradaki Haber
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, fiyatlar...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti, fiyatlar...

Sıradaki Haber
Fransa'da ayrılıkçı tasarıya onay

Fransa'da ayrılıkçı tasarıya onay

Sıradaki Haber
Kazını boynundan astığını iddia ettiği komşusu bıçakladı!

Kazını boynundan astığını iddia ettiği komşusu bıçakladı!

Sıradaki Haber