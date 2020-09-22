CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları geriledi
22.09.2020 - 10:50 | | AA

Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları geriledi
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tedavisine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, ABD-Çin geriliminin gündemdeki yerini koruması gibi nedenler yatırımcı risk iştahını azaltırken, bu durum pay piyasalarında satış baskısı yaratıyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.274 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 azalışla 2.333 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 37.911 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilemeyle 23.704 puanda seyrediyor.

Japonya'da resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 104,6 seviyelerinde dünkü kapanış seviyesinin hemen altında işlem görüyor. 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın 10 aydır yatağa bağımlı!

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın 10 aydır yatağa bağımlı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

'Kullanışlı budala' ile deşifre!

'Kullanışlı budala' ile deşifre!

Sıradaki Haber