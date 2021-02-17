Asya borsaları geriledi

Çin'de resmi tatil devam ederken, bugün Japonya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başlandı. Ülkede aşı programının en az 70 ülkeden daha geç başlatılması, bu yaz gerçekleştirilmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'na kadar aşılamada yeterli kişiye ulaşılıp ulaşılamayacağına dair tartışmaları beraberinde getirdi.

Olimpiyatların yeniden ertelenmesi durumunun milyarlarca dolara mal olacağına işaret eden analistler, Çin'in gelecek yıl yapılacak Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacağını, bu nedenle programda bir aksama olmamasının daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat ocakta yüzde 6,4 artmasına karşın beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 9,5 ile tahminlerden fazla geriledi. Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 düşüşle 30.292 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,1 seviyelerine yükseldi.

Hafta başından bu yana Asya genelinde gözlenen yükseliş sonrası gelen kar satışlarıyla Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 51.779 puanda ve Avusturalya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 6.885 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalarak 3.134 puandan kapandı.

Pozitif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,1 artışla 31.070 puanda bulunuyor.