Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları geriledi
ABONE OL

Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

31.03.2021 - 11:04 | | AA
Asya borsaları geriledi

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 daralarak beklentilerin altında kalırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 51,9'a yükselerek tahminleri aştı. ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceği endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin devam etmesi ise pay piyasalarını baskılamaya devam etti.

Bu gelişmelerle kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.442 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.061 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 29.179 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 yükselişle 110,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 49.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kayıpla 28.403 puanda seyrediyor. 

GÜNCEL HABERLER

Kamu kurumları ve belediyelerin doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor

Kamu kurumları ve belediyelerin doğrudan temin alımlarına şeffaflık geliyor

Yenilenebilir enerji Türkiye için alternatif ihracat kalemi olabilecek

Yenilenebilir enerji Türkiye için alternatif ihracat kalemi olabilecek

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni düzenlendi

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni düzenlendi

Son dakika... Eskişehir'de can pazarı! Tek bir hata ölümüne neden oldu

Son dakika... Eskişehir'de can pazarı! Tek bir hata ölümüne neden oldu

Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni düzenlendi

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni düzenlendi

Sıradaki Haber
Çalışan milyonlarca kadını kapsıyor! 8 bin 904 lira

Çalışan milyonlarca kadını kapsıyor! 8 bin 904 lira

Sıradaki Haber
Yaz aylarını işaret etti: Normale dönebiliriz

Yaz aylarını işaret etti: Normale dönebiliriz

Sıradaki Haber
Son dakika... Eskişehir'de can pazarı! Tek bir hata ölümüne neden oldu

Eskişehir'de can pazarı! Tek bir hata ölümüne neden oldu

Sıradaki Haber