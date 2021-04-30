Asya borsaları geriledi

Bugün makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğu Asya tarafında, başta Japonya olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Uzmanlar, aşılama sürecinin yavaş ilerlediği Japonya'da, "dördüncü dalga" olarak nitelendirilen vaka sayılarında hızlı artışın devam ettiğini ve salgın kaynaklı ölümlerin 10 binin üzerine çıktığını belirterek, bu durumun açıklanan pozitif veri setine karşın ülke ekonomisindeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırdığını vurguladı.

Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışın da risk iştahını azalttığına işaret eden uzmanlar, tüm bunların bölge pay piyasalarında satış baskısı yarattığını kaydetti.

Bu gelişmelerle, Japonya'da sanayi üretiminin martta yüzde 2,2 artarak beklentileri aşmasına ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nisanda 53,6'ya çıkmasına karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 28.813 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 108,8 seviyelerine geriledi.

Çin'de nisan ayı imalat sanayi PMI 51,1 ile beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI verisi de 56,3'ten 54,9'a geriledi. Verilerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 gerileyerek 3.446 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 49.378 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kayıpla 28.817 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 3.148 puandan günü tamamladı.