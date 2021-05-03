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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

03.05.2021 - 11:06 | | AA
Asya borsaları geriledi

Asya piyasalarında gündemin odağında, başta Hindistan'da olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki sağlık krizi ve siyasi gelişmeler yer alıyor.

Analistler, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 400 bin seviyesinde seyrettiğini belirterek, hastanelerdeki yoğunluk ve tıbbi malzemelerde yaşanan sıkıntıların siyasi sonuçlarının da olacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomilerdeki canlanmanın etkisiyle enflasyon endişelerinin de devam ettiğini kaydeden analistler, enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin, tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bugün Çin ve Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,28 yükselişle 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,66 düşüşle 3.127 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,50 azalışla 48.540 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,27 düşüşle 28.310 seviyelerinde bulunuyor.

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