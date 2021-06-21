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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

21.06.2021 - 10:47 | | AA
Asya borsaları geriledi

Bugün Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu.

Bu gelişmenin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,12 artarak 3.529 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 1,81 azalışla 7.235 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,83 düşüşle 3.240 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,29 değer kaybıyla 28.010 puana düşerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,23 azalışla 110 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,27 düşüşle 52.203 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,22 değer kaybıyla 28.402 puanda seyrediyor.

Analistler, piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını vurgulayarak, bu kapsamda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını söyledi.

Analistler, yeni haftada Fed Başkanı Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de büyüme ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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