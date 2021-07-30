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Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

30.07.2021 - 09:13 | | AA
Asya borsaları geriledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ile Çinli regülatörlerin eğitim ve teknolojinin ardından daha fazla sektörde piyasa düzenlemesi yapacağına dair endişeler, Asya borsalarında satış baskısı yaratmaya devam etti.

Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Japonya'da günlük Kovid-19 vakalarının 10 binin üzerine çıkmasının ardından, hükümetin Tokyo ve Okinawa eyaletlerinde olağanüstü hali ağustos sonuna kadar uzatacağı bildirildi.

Makroekonomi tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, haziran ayında Japonya'da işsizlik oranı yüzde 3'ten yüzde 2,9'a gerilerken, sanayi üretimi yüzde 6,2 artarak beklentileri aştı. Ülkede perakende satışlar ise haziranda yüzde 0,1 yükselerek yüzde 0,2'lik piyasa tahminlerinin altında kaldı.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalışla 3.378 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 3.206 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 azalışla 27.310 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kayıpla 25.684 puanda, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.390 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise Tech Mahindra şirketinin beklentilerin üzerinde gelen bilanço sonuçlarının bilgi teknolojileri hisselerine alım getirmesi ile pozitif ayrışırken, kapanışa yakın yüzde 0,1 yükselişle 52.730 puanda bulunuyor.

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