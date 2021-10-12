Asya borsaları geriledi

Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi, emlak devi Evergrande'nin ödemelerini gerçekleştirememesi ile gündemde kalmaya devam ederken, enerji ve petrol başta olmak üzere hammadde fiyatlarındaki artışın enflasyonist kaygıları beslemesi pay piyasalarında satış baskısı yarattı.

Öte yandan Çinli yetkililerin, yolsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla finans alanındaki düzenleyici kuruluşları, kamuya ait büyük bankaları, sigorta şirketlerini ve şüpheli alacak yöneticilerini kapsayan bir teftiş başlatması da risk iştahını azalttı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,94 azalarak günü 25.230 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 113,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 azalışla 3.546 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.281 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 kayıpla 2.916 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kayıpla 24.904 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 gerilemeyle 60.000 puanda seyrediyor.