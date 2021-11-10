Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları geriledi

Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi pozitif ayrıştı.

10.11.2021 - 11:18 | | AA
Asya borsaları geriledi

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylülde yüzde 0,7 düzeyinde bulunan enflasyon, ekimde yüzde 1,5 ile 13 ayın en yüksek seviyesini gördü. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ekimde yüzde 13,5 artış ile son 26 yılın zirvesinde gerçekleşti.

Tedarik sıkıntıları ve emtia fiyatlarındaki yükselişin sürdüğü bir ortamda üretici ve tüketici fiyatlarında artışın devam etmesi enflasyonist kaygıları tetiklerken, vadesi gelen borçlarını ödeyemediğini bildirmesinin ardından Hong Kong borsasında işlemleri durdurulan Çinli Fantasia Holdings'in hisselerinin yeniden işlem görmeye başlamasısın ardından yüzde 50'ye yakın değer kaybetmesi de Asya pay piyasalarını baskıladı.

Bu gelişmelerle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalışla 3.492 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 düşüşle 2.930 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.424 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 azalarak günü 29.107 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 113,1 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 60.301 puanda, pozitif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 artışla 24.980 puanda bulunuyor.

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Yangınlardan zarar gören üreticilerin yaraları sarılıyor

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

Squid Game'in yönetmeni açıkladı! Finali...

Tüm varyantlara karşı etkili bir antikor keşfedildi!

Tüm varyantlara karşı etkili bir antikor keşfedildi!

İnşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 3 milyar doları aştı

İnşaat malzemeleri ihracatı ilk kez 3 milyar doları aştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi vefat etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

Sıradaki Haber
Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

Sıradaki Haber
Türkiye'nin yatırım haritası

Türkiye'nin yatırım haritası

Sıradaki Haber
Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 VGM bursu ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 VGM bursu ne kadar?

Sıradaki Haber