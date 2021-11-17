Asya borsaları geriledi

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dün çevrim içi toplantıda bir araya gelmesinin ardından Biden'ın pozitif açıklamaları iki ülke arasındaki gerilime ilişkin endişeleri yatıştırdı. Biden, Şi Cinping ile görüşmenin çok iyi geçtiğini belirterek, birçok konuda çalışacak 4 ayrı grup kurduklarını, gelecek iki hafta içinde bu konuda daha çok bilgi vereceğini bildirdi.

Makroekonomi veri tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ekimde yıllık bazda ihracat yüzde 9,4 ve ithalat yüzde 26,7 artışla beklentilerin altında kaldı. Bunun sonucunda ülkede dış ticaret açığı da 67,4 milyar yene geriledi. Japonya'da imalat sanayi yatırımlarına ilişkin önemli sinyal veren çekirdek makine siparişleri de ekimde yıllık yüzde 12,5 artsa da piyasa öngörülerini karşılayamadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında artan vakalara yönelik de endişelerin sürdüğü Asya tarafında, küresel çapta enflasyonist kaygıların gündemin üst sıralarındaki yerini koruması da risk iştahını sınırlıyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.537 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalarak 2.962 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 7.370 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 29.688 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 114,9 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 60.282 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 25.607 puanda seyrediyor.