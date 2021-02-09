Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
09.02.2021 - 10:44 | | AA

Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artış hızının gerilemesi ve ABD'de hayata geçirilmesi beklenen ekonomik destek paketine yönelik iyimserlikle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa borsalarındaki yükselişler bugün Asya borsalarına da taşındı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 artarak 3.603 puan oldu.

Japonya'da açıklanan şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi Nikkei 225 endeksinde hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Dün 30 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gören endeks, bugün de yüzde 0,4 artışla 29.506 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kaybederek 104,8 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 51.717 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 29.404 puanda ve negatif ayrışmaya devam eden Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 3.085 puanda seyrediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Son dakika... Bakan Selçuk: 'Mesleğim Hayatım' Avrupa'da örnek yenilikçi uygulama seçildi

Sıradaki Haber