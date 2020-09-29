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29.09.2020 - 09:45 | | AA

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
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Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentileri küresel çapta pay piyasalarının pozitif seyretmesini beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,6 artarak 3.236 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle günü 23.539 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 105,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 38.028 puanda seyrederken, Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 23.353 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 primle 2.331 puandan kapandı.

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