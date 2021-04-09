Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları Japonya hariç geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları Japonya hariç geriledi
ABONE OL

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç satıcılı bir seyir izlendi.

09.04.2021 - 11:23 | | AA
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade etti.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, martta yıllık yüzde 0,4 artarak beklentileri aştı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 4,4 ile Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,05 düşüşle 6.995 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 artışla 29.768 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,24 artışla 109,5 seviyesinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 azalarak 3.131 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92 gerileyerek 3.450 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,17 düşüşle 28.678 puandan kapanış yaptı.

Hindistan'da Sensex endeksi ise kapanışa yakın yatay seyirle 49.740 puanda seyrediyor.

GÜNCEL HABERLER

Irmakta can pazarı! Genç kızı hayata çekti

Irmakta can pazarı! Genç kızı hayata çekti

Son dakika: Mecidiyeköy Metro İstasyonu kapatıldı

Son dakika: Mecidiyeköy Metro İstasyonu kapatıldı

Yaklaşan ramazan ayı öncesi İstanbul'da gıda denetimi artırıldı

Yaklaşan ramazan ayı öncesi İstanbul'da gıda denetimi artırıldı

Son dakika... FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin cezası belli oldu

Son dakika... FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin cezası belli oldu

Meksika'da kartel lideri ve belediye başkanı gözaltında

Meksika'da kartel lideri ve belediye başkanı gözaltında

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irmakta can pazarı! Genç kızı hayata çekti

Irmakta can pazarı! Genç kızı hayata çekti

Sıradaki Haber
Çalışan milyonları kapsıyor! İşsizlik maaşı ve tazminat hakkı...

Çalışan milyonları kapsıyor! İşsizlik maaşı ve tazminat hakkı...

Sıradaki Haber
Onlarca köpek damar yolu açılmış halde ölü bulundu

Onlarca köpek damar yolu açılmış halde ölü bulundu

Sıradaki Haber
Bursluluk sınavı ertelendi mi, sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek? 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Bursluluk sınavı ertelendi mi, sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek? 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?

Sıradaki Haber