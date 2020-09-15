CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
15.09.2020 - 09:19 |

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
ABONE OL

Çin'de geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği haberleri Asya tarafında pay piyasalarını destekledi.

Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ise Nikkei 225 endeksinin negatif ayrışmasına neden oldu. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 düşüşle 23.434 puan oldu. Dün sert düşen dolar/yen paritesi ise bugün yüzde 0,1 değer kaybederek 105,6 seviyelerine geriledi.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ağustosta perakende satışlar yıllık bazda yüzde 0,5 ile salgından bu yana ilk kez artışa işaret etti. Bu dönemde sanayi üretimi de yüzde 5,6 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Verilerin ardından Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazanarak 3.290 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.849 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 24.739 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.441 puanda seyrediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi!

'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi!

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Son depremler Kandilli - AFAD | 15 Eylül deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler Kandilli - AFAD | 15 Eylül deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Sıradaki Haber