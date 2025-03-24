Asya borsaları karışık seyir izliyor

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, Asya borsalarında da karışık bir seyir izleniyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Asya bölgesinde bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da mart ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,3 ile aktivitede daralmaya işaret etti. Hizmet sektörü PMI da 49,5 seviyesinde gerçekleşerek zayıf kaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 37.620 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.632 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselerek 23.723 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 3.363 puandan işlem görüyor.

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Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 77.753 puanda seyrediyor.