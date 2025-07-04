Asya borsaları karışık seyirde

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağına yerleşti.

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ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler sürerken, Trump'ın bölge ülkelere uygulayacağı belirsizliği Asya piyasalarında bazı ülkelerde risk iştahını sınırladı.

Japonya'da, mayısta hane halkı harcamalarındaki artış aylık bazda yüzde 4,7 ile öngörüleri aşarken, yıllık bazda da yüzde 4,6 artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Hane halkının harcamalarına yönelik beklenti aylık olarak yüzde 0,4 ve yıllık olarak da yüzde 1,3 artması yönündeydi.

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'in ABD ile ticaret görüşmelerinde haziranda sağlanan anlaşmaları sürdürmek için yakın işbirliği içinde çalıştığını bildirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 39.820 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 3.054 puandan kapandı.

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Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 3.470 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 83.065 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 23.864 puandan işlem görüyor.