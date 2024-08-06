Asya borsaları karışık seyrediyor

Dün özellikle Japonya'daki satış baskısında, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsüne girmiş olabileceği yönündeki beklentilerin ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından ülke varlıklarına ilişkin risk algınının had safhaya ulaşması etkili olmuştu.

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Analistler, dün Japon yeni borçlanması ile yüksek getirili varlıklara yapılan yatırımların BoJ'un faiz artışı ve Japon yeninin hızla değerlenmesiyle bölge piyasalarındaki satış baskısını tetiklediğini söyledi.

Böylece hem BoJ'un şahinleşmesiyle güçlenen yen hem de dünyada artan resesyon endişesinin ihracatçı Japon şirketlerin performansını olumsuz etkileyebileceği endişesi, Japonya pay piyasalarındaki dünkü satış baskısının derinleşmesinde önemli rol oynadı.

Bugün Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve BoJ yetkililerinin piyasaların durumunu görüşmek üzere toplanması bekleniyor.

Ayrıca Avustralya Merkez Bankası da politika faizini yüzde 4,35'te sabit bıraktı.

Dün dolar karşısında 2 Ocak 2024'den beri en yüksek seviyesine ulaşan yen, bugün düşüş kaydetti. Dün 141,69 seviyesine kadar gerileyen dolar/yen paritesi, bugün yüzde 1,2 artışla 145,9 seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, Japon piyasaları öncülüğünde piyasalarda dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını ancak yatırımcıların temkinli davranabileceğini söyledi.

Japon pay piyasalarında yükseliş eğilimi öne çıkarken yaşanan kayıpların bir kısmı telafi edildi. Dün 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi bugün yüzde 10,23 artışla günü 34.675 puandan tamamladı ve 16 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,30 değer kazancıyla 2.522 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 16.661 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.850 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 79.300 puanda bulunuyor.