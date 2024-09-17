Asya borsaları karışık seyrediyor

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

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Asya tarafında da yeni işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Çin ve Güney Kore'de resmi tatil sebebiyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmiyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayına ilişkin üçüncül sanayi faaliyet endeksi yüzde 1,4 yükselişle beklentilerin üzerine artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi, dün 28 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 140 seviyesinin altına gelmesinin ardından 140,6 seviyesinden kapanırken, yeni günde önceki kapanışa paralel 140,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı öncesi bölge borsalarının temkinli bir seyir izlediğini söyledi.

BoJ'un geçtiğimiz ay piyasa beklentilerinin dışında bir faiz artırım kararı aldığını hatırlatan analistler, yatırımcıların perşembe günü açıklanacak BoJ'un faiz kararına odaklandığını söyledi

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 36.204 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 17.646 puandan,Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 83.053 puandan işlem görüyor.