Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

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Asya borsaları da ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergilerini artıracağına ilişkin açıklamalarının ardından dün Joe Biden yönetiminin Çin'e ihraç edilen çiplerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidebileceği yönündeki haberlerle birlikte karışık seyrediyor.

Öte yandan, bölgede Güney Kore Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e indirdi. Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, karara ilişkin "Büyük ülkelerle ihracat rekabetleri yoğunlaşıyor ve ayrıca Trump'ın seçim zaferinin ardından ticaret ortamındaki belirsizlikleri de not ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'da hükümetin teşvik paketini finanse etmek için 92 milyar dolarlık ek bütçeyi onaylaması bekleniyor. Başbakan İşiba Şigeru, genel seçim öncesinde geçen yıldan daha büyük bir ek bütçe sunacağını belirtmişti.

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Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 151,6 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 38.350 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.504 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 19.335 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 3.302 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 79.638 puanda bulunuyor.