Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ederken, söz konusu belirsizlikler Asya piyasalarında da etkili oluyor.

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Cumartesi günü Çin'de açıklanan veriler takip edilirken, Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Aralık 2024 dönemine ait cari işlemler hesabının 422 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi.

Bu dönemde ülkede, dış ticarette 767,9 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 228,8 milyar dolar açık, yatırımlar ve döviz girdilerinde 131,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 14,8 milyar dolar fazla kaydedildi. Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 2,2 oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ise geçen yıl 4. çeyrekte GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede aralık ayı sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,6 azaldı.

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Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 39.160 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.605 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yatay seyirle 22.618 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kazançla 3.351 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 75.722 puanda seyrediyor.