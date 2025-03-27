Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmasının ardından karışık bir seyir öne çıkıyor.

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Araçlara, ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

Asya borsalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Güney Kore ve Japonya'da otomotiv hisselerindeki düşüş dikkati çekiyor.

Japonya'da Mazda, Subaru, Mitsubishi, Honda ve Toyota gibi büyük üreticilerin hisseleri gerilerken, Güney Kore'de de Hyundai ve Kia hisselerinde kayıplar görüldü.

Çin tarafında ise Trump'ın, Çinli şirket ByteDance'in TikTok'u satması halinde, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini azaltmaya istekli olduğunu açıklaması risk iştahını artırdı.

Analistler, Çin'in tarifeler konusunda ABD ile müzakere edebileceğine yönelik iyimserliklerin güç kazandığını ifade ederek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğu belirtti.

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Çinli otomotiv üreticilerinin bölgedeki diğer otomotiv üreticilerine göre ABD ile olan ticaret hacminin daha sınırlı olduğunu ifade eden analistler, otomotiv tarifelerinin de Çinli otomotiv firmalarını daha az etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 37.756 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 azalışla 2.607 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 23.693 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 3.377 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,5 yükselerek 77.685 puanda seyrediyor.