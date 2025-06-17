Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, İran ve İsrail arasında geçen hafta cuma günü başlayan çatışmaların uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ayrıca ABD ve ticaret ortaklarının gümrük tarifesi görüşmelerine ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Asya tarafında, Japonya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0,50 seviyesinde sabit bırakırken, politika metninde kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bankanın, tahvil alımlarını 2026'nın ilk çeyreğine kadar çeyreklik bazda 400 milyar yen ve Nisan 2026'dan itibaren 200 milyar yen azaltacağı kaydedildi.

Enflasyon beklentilerinin orta düzeyde arttığı ifade edilen metinde, pirinç fiyatlarındaki artışa vurgu yapıldı. Geçen hafta Japonya Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro, ülkenin temel gıdalarından pirinçte artan fiyatları dengelemek amacıyla 200 bin ton ürünü piyasaya sürme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Analistler, geçen yıla göre artan pirinç fiyatlarının enflasyon beklentilerini yukarı yönlü etkilediğini belirterek, uzun yıllar sonra ilk defa Japonya'nın Güney Kore'den pirinç ithal ettiğinin altını çizdi.

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Öte yandan, ABD'de yarı iletken sektörü şirketlerinin hisselerindeki artış Asya tarafına da taşındı. Bölge endekslerinde teknoloji ve yarı iletken hisseleri pozitif ayrıştı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 38.567 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.950 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.380 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 23.938 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 81.652 puan seviyesinde bulunuyor.