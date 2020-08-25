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25.08.2020 - 10:05 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması pay piyasalarını desteklerken, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları aşağı çekme yönünde çalışmasının bulunmadığı haberleri Çin ve Hong Kong borsasına satış getirdi.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 azalışla 3.371 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 25.506 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 23.296 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde ise 1,6 yükselerek 2.367 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 38.885 seviyesinde bulunuyor. 

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