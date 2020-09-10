Asya borsaları karışık seyretti

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, çekirdek makine siparişleri temmuzda aylık yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Veri sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artarak günü 23.235 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106,0 seviyelerine geriledi.

Beyaz Saray'ın Amerikan üniversitelerinde eğitim alan bazı Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal etme kararı aldığı haberlerinin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalarak kapanışta 3.235 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 2.396 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 primle 38.659 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.457 puanda seyrediyor.