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25.09.2020 - 11:10 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
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Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,1 azalışla 3.219,42 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.278,79 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 23.204,62 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 105,4 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 artışla 37.104,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 23.262,26 puanda seyrediyor.

Analistler, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini korurken, teşvik beklentilerinin ise pay piyasalarını desteklediğini belirtti.

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