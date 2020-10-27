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27.10.2020 - 10:05 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının birçok ülkede artmaya devam etmesi henüz istenen toparlanmayı yakalayamayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beraberinde getirirken, bu durum ABD'de yaklaşan Başkanlık seçimleri, ek teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere dair haber akışıyla birleştiğinde riskten kaçışı hızlandırdı.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında dalgalı bir seyrin öne çıktığı, volatilitenin arttığı görüldü.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.256 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü 23.486 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 104,7 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 40.324 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.784 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kayıpla 2.331 puanda seyrediyor.

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