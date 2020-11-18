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18.11.2020 - 10:15 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Asya borsaları karışık seyretti
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Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırması ile piyasalarda oluşan negatif hava, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileriyle dengeleniyor.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ocakta erken seçim çağrısı yapabileceği bildirildi.

Öte yandan bugün, Japonya'da açıklanan verilere göre ihracat beklentileri aşarken, ithalat ise tahminlerin çok altında kaldı. Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak günü 25.728 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 103,9 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 3.345 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 43.868 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 26.459 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.546 puanda seyrediyor. 

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