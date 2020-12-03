CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti
03.12.2020 - 11:05 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Asya borsaları karışık seyretti
ABONE OL

ABD'de yeniden gündeme gelen teşvik paketi söylemleri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, Asya borsalarında dün gözlenen dalgalı seyrin bugün de devam ettiği görüldü.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi kasımda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 47,8'e yükseldi. Verideki iyileşmenin sınırlı kalması sonrası, Nikkei 225 endeksi günü 26.809 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.

Çin'de, hizmet sektörü PMI'nın kasımda önceki aya göre 1 puan artarak 57,8'e yükselmesine karşın, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 3.442 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 44.653 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 26.681 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.696 puanda seyrediyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı

Yer altındaki boruya sıkışan kedi, termal kamerayla bulunup, kurtarıldı

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, şoförü darbettiler

Ambulanstan izinsiz maske ve eldiven alıp, şoförü darbettiler

Sıradaki Haber