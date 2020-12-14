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14.12.2020 - 11:28 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
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ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının takip edildiği piyasalarda, yeni hafta dalgalı bir seyirle başladı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ekimde yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artarken, büyük imalatçıların son çeyrek beklentilerini yansıtan Tankan endeksi eksi 10'a geriledi. Veriler sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak 26.732 puandan kapandı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,9 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak kapanışta 3.369 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 46.136 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.434 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 gerileyerek günü 2.762 puandan tamamladı.

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