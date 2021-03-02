Asya borsaları karışık seyretti

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşüleceği bildirildi.

Haber sonrası Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi dikkati çekiyor.

Japonya'da ocak ayında işsizlik oranı yüzde 2,9 ile tahminlerin altında kalırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,86 gerileyerek günü 29.408 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 106,8 seviyelerinde dengelendi.

Dünkü tatilden sonra haftaya bugün başlayan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,03 yükselerek 3.043 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,21 azalarak 3.508 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 49.894 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 28.975 puanda bulunuyor.