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09.03.2021 - 10:41 | | AA

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
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Analistler, ABD’de ekonomik destek paketinin Senato’da onaylanmasına karşın, beklentilerin gerçekleşmesi, devam eden enflasyon tedirginliği ve fiyatlanacak yeni beklentiler konusundaki kararsızlıkların pay piyasalarında tedirginliğe neden olduğunu belirtti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,82 azalarak 3.359 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 2.976 puan ve Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,47 yükselişle 6.771 puan oldu.

Japonya’da açıklanan 2020’nin 4. Çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,8 ile beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,99 yükselerek günü 29.027 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 109 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,48 artarak 50.684 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 28.613 puanda seyrediyor.

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