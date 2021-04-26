Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, bu hafta, salı günü kararları açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından, para politikası ile ilgili herhangi bir değişiklik beklenmediğini ifade ederek, veri takviminde, çarşamba ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, cuma Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Japonya'da sanayi üretimi ve enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 29.126 seviyesine çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 107,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,95 azalarak 3.441 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,99 yükselişle 3.217 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 1,15 artışla 48,429 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,50 düşüşle 28.927 seviyelerinde bulunuyor.