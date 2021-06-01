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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

01.06.2021 - 10:43 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın gücü ve para politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını bildirdi.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Japonya'da 53,0 ve Çin'de 52,0'ye yükseldi. Avustralya Merkez Bankası ise beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,1'de bıraktı.

Bu gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 artarak 3.624 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 7.142 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,56 yükselişle 3.221 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 28.814 puana düşerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 azalışla 109,43 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yatay bir seyirle 51.937 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,09 yükselişle 29.464 seviyelerinde bulunuyor. 

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