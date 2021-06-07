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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

07.06.2021 - 11:05 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söyleminin ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Fed'in kısa süre içinde böyle bir adım atmasının beklenmediğini kaydeden analistler, para politikasını etkileyecek haber ve verilerin fiyatlamalarda daha sert hareketliliklere neden olabileceğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de ihracat mayısta yıllık yüzde 27,9 artsa da beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 51,1 ile tahminlerin üzerinde yükseldi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 yükselişle 3.599 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,19 azalışla 7.281 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 artışla 3.252 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 29.019 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yataya yakın bir seyirle 109,50 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 düşüşle 28.796 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 yükselerek 52.143 puanda bulunuyor.

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