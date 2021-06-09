Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları karışık seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti
ABONE OL

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi. Analistler, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

09.06.2021 - 10:46 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisi yıllık yüzde 1,3'e ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 9 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Özellikle ÜFE'deki artış eğilimine karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32 yükselişle 3.591 puandan günü tamamladı.

Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,31 azalışla 7.270 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 azalışla 3.216 puandan kapanış yaptı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 28.860 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 109,45 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,22 değer kazancıyla 52.389 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyirle 28.780 seviyelerinde bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'dan yapılan ihracat arttı

İstanbul'dan yapılan ihracat arttı

Son dakika: Bakan açıkladı! Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Son dakika: Bakan açıkladı! Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

Gazeteci Nejat Bekmen, son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Nejat Bekmen, son yolculuğuna uğurlandı

Ukrayna: 105 bin Rus askerinden yalnızca 11 bini geri döndü

Ukrayna: 105 bin Rus askerinden yalnızca 11 bini geri döndü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika son depremler 9 Haziran: Kandilli - AFAD deprem mi oldu?

Son dakika son depremler 9 Haziran: Kandilli - AFAD deprem mi oldu?

Sıradaki Haber
Para ödemesi yapılıyor! Başvurmayan hakkını kaybediyor

Para ödemesi yapılıyor! Başvurmayan hakkını kaybediyor

Sıradaki Haber
Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri su altında kaldı

Sağanak sele dönüştü, tarım arazileri su altında kaldı

Sıradaki Haber
Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştü

Sıradaki Haber