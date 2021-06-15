Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAsya borsaları karışık seyretti
HaberlerUzmanpara Haberleri Asya borsaları karışık seyretti
ABONE OL

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

15.06.2021 - 10:46 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, Asya borsalarında NATO Zirvesi'nin ardından bugün karışık bir seyrin hakim olduğunu ifade etti. NATO Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, özellikle Çin ile ilgili kullanılan ifadeler, Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde piyasalarda sıkça endişeye neden olan yaptırım uygulamalarının tekrar gündeme gelebileceği tartışmalarını alevlendirdi.

Zirve'de ABD'nin, müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tutum almaya çağırması dikkati çekerken, Çin, herhangi bir yaptırım durumunda seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92 düşüşle 3.556 puana geriledi.

Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,92 artışla 7.379 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 artışla 3.258 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,96 değer kazancıyla 28.948 puandan kapanış yaparken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 düşüşle 110,01 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 52.824 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,66 azalışla 28.653 seviyelerinde bulunuyor.

GÜNCEL HABERLER

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Müstehcen görüntüleriyle tehdit edilen kadın! Benden 10 bin TL istiyor

Müstehcen görüntüleriyle tehdit edilen kadın! Benden 10 bin TL istiyor

Hong Kong, Çin'deki nükleer sızıntı haberlerinden endişeli

Hong Kong, Çin'deki nükleer sızıntı haberlerinden endişeli

İzmir'de kış ve ilkbahar yağışları barajlara "can suyu" oldu

İzmir'de kış ve ilkbahar yağışları barajlara "can suyu" oldu

Nesli tükenen filleri korumak için isim verilecek

Nesli tükenen filleri korumak için isim verilecek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Sıradaki Haber
Yüzde 90'ı siliniyor! Son şans, borcu olanlar...

Yüzde 90'ı siliniyor! Son şans, borcu olanlar...

Sıradaki Haber
İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Sıradaki Haber
Tövbe duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? İstiğfar duası nasıl okunur?

Tövbe duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? İstiğfar duası nasıl okunur?

Sıradaki Haber