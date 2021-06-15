Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, Asya borsalarında NATO Zirvesi'nin ardından bugün karışık bir seyrin hakim olduğunu ifade etti. NATO Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, özellikle Çin ile ilgili kullanılan ifadeler, Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde piyasalarda sıkça endişeye neden olan yaptırım uygulamalarının tekrar gündeme gelebileceği tartışmalarını alevlendirdi.

Zirve'de ABD'nin, müttefiklerini Çin'e karşı daha sert bir tutum almaya çağırması dikkati çekerken, Çin, herhangi bir yaptırım durumunda seyirci kalmayacakları uyarısında bulundu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,92 düşüşle 3.556 puana geriledi.

Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,92 artışla 7.379 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 artışla 3.258 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,96 değer kazancıyla 28.948 puandan kapanış yaparken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 düşüşle 110,01 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 52.824 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,66 azalışla 28.653 seviyelerinde bulunuyor.