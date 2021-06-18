Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı kararlarının beklenenden şahin olması sonrası Asya piyasalarında yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizi ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmedi. Ayrıca yeni tip koronavirüs salgını etkilerine karşı finansman desteği sağladığı özel programının süresini de 6 ay uzatarak Mart 2022 olarak belirledi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 28.964 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 düşüşle 110,06 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.525 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,13 artışla 7.368 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 artışla 3.267 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,78 primle 28.729 puana yükselirken, Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,64 gerileyerek 51.980 puanda bulunuyor.