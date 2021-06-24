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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

24.06.2021 - 10:46 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına ilişkin çelişkili açıklamaları ve ABD'nin Çin'in bazı bölgelerinde üretilen güneş enerji panellerine kısıtlama getirebileceğini ilişkin haber akışının pay piyasalarının yukarı yönlü hareketlerini törpülediğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.566 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 7.275 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 3.286 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyirle 28.875 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,86 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,7 artışla 52.655 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükselişle 28.860 seviyelerinde bulunuyor.

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