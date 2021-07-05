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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

05.07.2021 - 11:19 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni varyantla artan vaka sayılarının küresel ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceği endişesine karşın, ABD'de karışık gelen iş gücü piyasası verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmayı bir süre daha erteleyebileceği beklentisinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Öte yandan, Çin ile Avrupa Birliği arasında seyahat kısıtlamaları sebebiyle artan tansiyonun pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketleri törpülediğini aktaran analistler, konuya ilişkin devlet başkanı seviyesindeki görüşmelerden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin'de 55,1'den 50,3'e geriledi, Japonya'da ise 46,5'ten 48'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 0,44 üzerinde 3.534 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,09 artışla 7.315 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,35 yükselişle 3.293 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,64 değer kaybıyla 28.598 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,87 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,67 değer kazancıyla 52.833 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,72 değer kaybıyla 28.101 seviyelerinde bulunuyor. 

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