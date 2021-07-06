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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

06.07.2021 - 10:49 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,10 seviyesinde bırakmasının ardından Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Parasal genişleme programında geçici bir uzatmaya giden RBA, eylülde sona erecek mevcut varlık alım programına kasım ortasına kadar haftalık 4 milyar Avustralya doları tutarında uzun vadeli varlıklarla devam etmeyi planladığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,11 altında 3.530 puandan tamamlarken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,73 azalışla 7.261 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,36 yükselişle 3.305 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 28.643 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,83 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,24 değer kazancıyla 53.007 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybıyla 28.104 seviyelerinde bulunuyor.

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