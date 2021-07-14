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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

14.07.2021 - 10:54 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası tahvil alım programını azaltacağını açıklarken, Japonya'da ise sanayi üretimi mayısta bir önceki aya göre yüzde 6,5 geriledi.

Bu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından azalan küresel risk iştahı ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 1,07 altında 3.528 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,20 düşüşle 3.264 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 28.608 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,10 azalışla 110,50 seviyelerinden işlem görüyor. Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,31 artışla 7.354 seviyesinden kapanış yaptı.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,32 değer kazancıyla 52.937 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,54 azalışla 27.734 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından küresel risk iştahının azaldığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini kaydetti.

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