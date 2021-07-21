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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, dün yaşanan düşüşlerin ardından bugün karışık bir seyir izlendi.

21.07.2021 - 11:07 | | AA
Asya borsaları karışık seyretti

Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürürken, pay piyasalarında dün gözlenen satışların ABD borsalarındaki toparlanmanın da etkisiyle bugün yerini karışık seyre bıraktığı görüldü.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.563 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 3.216 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 27.548 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 110,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 52.199 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 27.168 puanda ve Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,8 primle 7.309 puanda bulunuyor. 

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